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НОВОСТИ

Космонавт Олег Новицкий попал заявку на участие в онлайн-голосовании

10:27 07.09.2021

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Фото: скриншот из видео
Москвич, космонавт Олег Новицкий, находясь в настоящий момент на МКС, подал заявку на участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах - сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«Благодаря онлайн-голосованию участвовать в выборах может любой человек даже из космоса. Но сначала нужно зарегистрироваться. Мне это сделать немного сложнее, чем вам, потому что здесь не работает сотовая связь и мой телефон сейчас находится на Земле, поэтому мне, конечно, придется просить помощи. Для тех, кто находится на Земле, это сделать проще: всего два клика на телефоне - и готово», — цитируются в посте слова космонавта.

Напоминаем: выборы в Государственную Думу VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на дистанционное электронное голосование будет открыта до 23:59 13 сентября 2021 года. Заявления на участие в голосовании-онлайн уже подали более 1.5 миллиона москвичей.

Также участники ДЭГ примут участие в программе “Миллион призов”, в которой будут разыгрываться 250 тыс. призов, а суперпизами выступают однокомнатная квартира в Москве и автомобиль.

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