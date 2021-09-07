Диверсия на газопроводе в Крыму была организована военной разведкой Украины - ФСБ
11:00 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Произошедшая 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму диверсия на участке газопровода была организована Главным управлением разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в Херсоне - так называемой оперативной службой "Таврия" при участии запрещенной в России организации "Меджлис крымско- татарского народа" ("Меджлис")", - сообщили в ЦОС ФСБ.
Сотрудниками ФСБ 4 сентября задержаны жители Республики Крым: посредник, заместитель председателя "Меджлиса" Нариман Джелялов, а также непосредственные исполнители диверсии, Асан и Азиз Ахтемовы.
По данным ФСБ, по указанию одного из руководителей "Меджлиса" в июне исполнители выезжали на Украину, в Херсон, где сотрудники ГУР обучили их взрывному делу. "За совершение диверсии военная разведка Украины обещала им денежное вознаграждение около 2 000 долларов США. Взрывное устройство конспиративным путем в июле было доставлено в Крым. Акцию планировалось приурочить ко Дню независимости Украины", - сообщили в ЦОС.
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