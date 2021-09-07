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НОВОСТИ

Талибы открыли стрельбу для разгона протестующих против Пакистана в Кабуле - АФП

11:05 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Талибы начали разгонять демонстрацию против Пакистана в Кабуле, открыв огонь по протестующим. Об этом во вторник сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

Как сообщил телеканал "Толо ньюс", сотни людей вышли на улицы афганской столицы утром во вторник.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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