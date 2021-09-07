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НОВОСТИ

Подразделения ПВО Узбекистана проводят учебные сборы в районе афганской границы

11:20 07.09.2021 Источник: Интерфакс

Воинские части и подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Юго-западного специального военного округа Узбекистана проводят учебные сборы в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

"Согласно приказу заместителя командующего Юго-западного специального военного округа, на территории Сурхандарьинской области в районах интенсивных полётов авиации запланировано проведение полевых учебных сборов воинских частей и подразделений ПВО", - говорится в сообщении.

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