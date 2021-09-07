МИД КНР выразил протест НАТО из-за раздувания темы "китайской ядерной угрозы"

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выражает решительный протест в связи с раздуванием руководством НАТО темы "китайской ядерной угрозы". Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на регулярной пресс- конференции прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Китай активно наращивает ядерный арсенал.

"Китай выражает решительный протест и свою обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы. Китай преследует оборонительную стратегию в [этой] сфере и поддерживает ядерный арсенал на минимально необходимом уровне", - подчеркнул он.