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МИД КНР выразил протест НАТО из-за раздувания темы "китайской ядерной угрозы"

11:32 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай выражает решительный протест в связи с раздуванием руководством НАТО темы "китайской ядерной угрозы". Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь во вторник на регулярной пресс- конференции прокомментировал заявление генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга о том, что Китай активно наращивает ядерный арсенал.

"Китай выражает решительный протест и свою обеспокоенность в связи с раздуванием НАТО темы китайской ядерной угрозы. Китай преследует оборонительную стратегию в [этой] сфере и поддерживает ядерный арсенал на минимально необходимом уровне", - подчеркнул он.

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