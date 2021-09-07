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НОВОСТИ

До 2,7 миллионов выросло число активных клиентов с подписками СберПрайм

11:02 07.09.2021

Отчетность Сбера за восемь месяцев текущего года показала рост активных клиентов с подписками СберПрайм в 1,6 раза, что составляет 2,7 миллиона человек.

По словам Александры Бурико, финансового директора СберБанка, заметное влияние на темпы роста бизнеса оказали госвыплаты на детей, также Сбербанк предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы, что увеличило количество активных подписчиков СберПрайм до 2,7 млн человек.

Также она отметила рекордный объем выданных потребительских кредитов: «Растет спрос и на ипотеку - выдано более 237 млрд руб., а средства клиентов увеличились на 2,3%».

Как подчеркнула Бурико, чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд руб. при рентабельности капитала 25,4%.

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