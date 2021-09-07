До 2,7 миллионов выросло число активных клиентов с подписками СберПрайм

11:02

Отчетность Сбера за восемь месяцев текущего года показала рост активных клиентов с подписками СберПрайм в 1,6 раза, что составляет 2,7 миллиона человек.

По словам Александры Бурико, финансового директора СберБанка, заметное влияние на темпы роста бизнеса оказали госвыплаты на детей, также Сбербанк предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы, что увеличило количество активных подписчиков СберПрайм до 2,7 млн человек.

Также она отметила рекордный объем выданных потребительских кредитов: «Растет спрос и на ипотеку - выдано более 237 млрд руб., а средства клиентов увеличились на 2,3%».

Как подчеркнула Бурико, чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд руб. при рентабельности капитала 25,4%.