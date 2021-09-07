До 11 тысяч рублей в год смогут сэкономить москвичи благодаря «бесшовным пересадкам» - Леонов

11:37

Фото: Александр Иванов

Новые правила поездок на московском наземном общественном транспорте дали первые плоды., куратор проектов «ЛизаАлерт» и Центра поиска пропавших людей, ранее инициировавший кампанию по сбору подписей жителей столицы за введение «бесшовных пересадок», пообщался с семьей, воспользовавшейся нововведением и отметившей существенную финансовую экономию.

«Рад, что решение московских властей о введении бесшовных пересадок на наземном транспорте уже принесло первые положительные результаты. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня мы увидели первые плоды правильного решения. По предварительным подсчётам, бесшовные пересадки позволят москвичам экономить до 11 тысяч рублей в год», — отметил Леонов.

Как рассказали куратору проектов «ЛизаАлерт» в одной из столичных семей, регулярно пользующихся общественным транспортом, членам семьи приходится делать до 6 пересадок за день (в семье 6 человек), благодаря новым правилам получается значительная экономия денежных средств в месяц, которые они собираются потратить на детей.

Олегом Леоновым и его командой было собрано более 10 тысяч подписей в поддержку инициативы по введению пересадок без дополнительной платы на наземном транспорте. Собранные подписи были переданы вместе с обращением в столичную в мэрию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил результаты нововведений на наземном столичном транспорте. С 1 по 3 сентября москвичами совершено более 162 тысяч «бесшовных» поездок, что позволило сократить стоимость разовой поездки в 1,5 раза.