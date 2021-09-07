До 11 тысяч рублей в год смогут сэкономить москвичи благодаря «бесшовным пересадкам» - Леонов
11:37 07.09.2021
|Фото: Александр Иванов
«Рад, что решение московских властей о введении бесшовных пересадок на наземном транспорте уже принесло первые положительные результаты. Я неоднократно обращался к Сергею Собянину с письмами, через СМИ и социальные сети, указывая на существующую несправедливость в отношении тех москвичей, кто предпочитает наземный транспорт. Сегодня мы увидели первые плоды правильного решения. По предварительным подсчётам, бесшовные пересадки позволят москвичам экономить до 11 тысяч рублей в год», — отметил Леонов.
Как рассказали куратору проектов «ЛизаАлерт» в одной из столичных семей, регулярно пользующихся общественным транспортом, членам семьи приходится делать до 6 пересадок за день (в семье 6 человек), благодаря новым правилам получается значительная экономия денежных средств в месяц, которые они собираются потратить на детей.
Олегом Леоновым и его командой было собрано более 10 тысяч подписей в поддержку инициативы по введению пересадок без дополнительной платы на наземном транспорте. Собранные подписи были переданы вместе с обращением в столичную в мэрию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин озвучил результаты нововведений на наземном столичном транспорте. С 1 по 3 сентября москвичами совершено более 162 тысяч «бесшовных» поездок, что позволило сократить стоимость разовой поездки в 1,5 раза.
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