0
0
45
НОВОСТИ

В РФ выявили 17 425 заразившихся коронавирусом за сутки

12:00 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 425, это минимальное значение с 22 июня. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 047 880, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 243. Всего уже выздоровели 6 302 250 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 795 против 790 днем ранее. Всего от инфекции умерли 188 785 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,68%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:12 07.09.2021
Своевременная диагностика грибковых инфекций существенно снизит смертность - Нифантьев
0
5
12:05 07.09.2021
Пропавшие в Кузбассе школьницы обнаружены мертвыми - источник
0
34
11:37 07.09.2021
До 11 тысяч рублей в год смогут сэкономить москвичи благодаря «бесшовным пересадкам» - Леонов
0
83
11:32 07.09.2021
МИД КНР выразил протест НАТО из-за раздувания темы "китайской ядерной угрозы"
0
101
11:20 07.09.2021
Подразделения ПВО Узбекистана проводят учебные сборы в районе афганской границы
0
116
11:05 07.09.2021
Талибы открыли стрельбу для разгона протестующих против Пакистана в Кабуле - АФП
0
159
11:02 07.09.2021
До 2,7 миллионов выросло число активных клиентов с подписками СберПрайм
0
147
11:00 07.09.2021
Диверсия на газопроводе в Крыму была организована военной разведкой Украины - ФСБ
0
171
10:32 07.09.2021
Лондон обвинил Париж в бездействии в борьбе с нелегальной миграцией через Ла-Манш - The Times
0
161
10:27 07.09.2021
Космонавт Олег Новицкий попал заявку на участие в онлайн-голосовании
0
184

Возврат к списку