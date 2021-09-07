В РФ выявили 17 425 заразившихся коронавирусом за сутки
12:00 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 425, это минимальное значение с 22 июня. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 047 880, сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,25%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 17 243. Всего уже выздоровели 6 302 250 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 795 против 790 днем ранее. Всего от инфекции умерли 188 785 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,68%, следует из данных штаба.
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