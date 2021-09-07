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Пропавшие в Кузбассе школьницы обнаружены мертвыми - источник

12:05 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две девочки, бесследно пропавшие накануне после ухода из школы в кузбасском городе Киселевске, обнаружены мертвыми. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Найдены мертвыми", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две десятилетние школьницы пропали накануне, уйдя из школы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В городских пабликах в соцсетях появилась видеозапись камеры наблюдения в одном из супермаркетов, на которой неизвестный мужчина покупает девочкам сладости.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщал, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

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