Пропавшие в Кузбассе школьницы обнаружены мертвыми - источник

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две девочки, бесследно пропавшие накануне после ухода из школы в кузбасском городе Киселевске, обнаружены мертвыми. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"Найдены мертвыми", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две десятилетние школьницы пропали накануне, уйдя из школы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство"). В городских пабликах в соцсетях появилась видеозапись камеры наблюдения в одном из супермаркетов, на которой неизвестный мужчина покупает девочкам сладости.

Источник ТАСС в правоохранительных органах ранее сообщал, что на причастность к совершению преступления проверяются лица, ранее судимые за преступления сексуального характера. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.