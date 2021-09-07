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НОВОСТИ

В Москве выявили 1 187 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 187 против 1 463 днем ранее, до 1 578 005. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,08%.

Число летальных исходов в столице возросло за сутки на 45 против 46 днем ранее, до 27 787 (1,76% заболевших).

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