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Талибы в Кабуле запрещают журналистам снимать протесты - ТВ

12:32 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) не разрешают журналистам производить съемку протестов, которые проходят в Кабуле. Об этом сообщает во вторник руководитель местного телеканала "Толо ньюс" Лотфулла Наджафизада на своей странице в "Твиттере".

"Камеры СМИ конфискуют, журналистов просят не снимать и некоторых разворачивают. Протестующие продолжают шествие в Кабуле под дулами оружия. Где свобода протестовать и свобода сообщать об этом?" - написал он.

Как ранее сообщил в Твиттере" Наджафизада, во вторник в Кабуле сотни афганцев вышли на акцию протеста под лозунгами, критикующими Пакистан. Участники акции выкрикивают антипакистанские лозунги, они обвиняют Исламабад во вмешательстве в афганские внутренние дела.

По информации агентства АФП, талибы произвели несколько выстрелов в воздух, чтобы разогнать протестующих.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры "Талибан" заявили о своей полной победе.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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