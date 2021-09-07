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НОВОСТИ

Своевременная диагностика грибковых инфекций существенно снизит смертность - Нифантьев

12:12 07.09.2021

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Автор фото: Галина Бродская
Председатель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев считает, что спасение человеческой жизни зависит от скорости диагностики патогена, попавшего в организм, поэтому в задачи проекта «Санитарный щит» наряду с разработкой вирусных вакцин необходимо включить разработку экспресс-тестов на грибковые инфекции.

«Концепцией «Санитарного щита» предусмотрена разработка диагностикумов. Мы научились диагностировать коронавирус. Для этого у нас есть ПЦР-анализ, антигенные и антительные тесты. С диагностикой бактериальных инфекций все тоже достаточно позитивно: есть ПЦР-тесты, иммуноферментные, а также молекулярный анализ, позволяющий обнаружить склонность к антибиотикорезистентности (устойчивости к антибиотикам)», – выделил Нифантьев.

Он считает актуальным разработку диагностики и экспресс-тестов грибковых инфекций, что поможет снизить инфекционную смертность в стационарах.

По мнению эксперта импортные продукты, представленные на рынке РФ, мало доступны для российского здравоохранения, кроме того они имеют ряд существенных недостатков. Евгений Нифантьев считает, что стране нужно не закупать, а производить собственные лекарственные субстанции, тем более имеется сырьевая и научная база для их производства. Это позволит обеспечить технологический суверенитет, что, в свою очередь, обеспечит национальную лекарственную безопасность.

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