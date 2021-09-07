Решения о переходе к масштабной приватизации в РФ не принималось - Песков
13:00 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решения о сокращении в РФ госучастия в экономике и переходе к масштабной приватизации не принималось. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, комментируя опубликованную в журнале "Компания" статью главы Счетной палаты Алексея Кудрина, в которой тот высказался в пользу сокращения госсектора в экономике РФ за счет приватизации.
"Пока, как вы знаете, никаких решений на этот счет не принималось, но существуют разные точки зрения", - сказал Песков.
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