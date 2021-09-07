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Подозреваемый в убийстве двух школьниц в Кузбассе задержан

13:05 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники правоохранительных органов установили личность и задержали подозреваемого в убийстве двух десятилетних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области, которые ушли в школу в понедельник и пропали, а спустя сутки были найдены мертвыми. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержан ранее судимый мужчина по подозрению в убийстве двух девочек из Киселевска, дал признательные показания. Его везут к следователям", - сказал собеседник агентства.

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