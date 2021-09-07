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Кремль считает ложью утверждения о якобы причастности РФ к событиям в Каталонии

13:20 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не в курсе каких-либо контактов соратников бывшего главы Каталонии Карлоса Пучдемона с россиянами и опровергает любые инсинуации о причастности Москвы к ситуации вокруг этого региона Испании. Об этом во вторник заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что представитель Пучдемона якобы контактировал с российскими гражданами.

"Нам ничего неизвестно об этих контактах. Мы не знаем, насколько подобные публикации могут быть достоверными", - сказал представитель Кремля. Он обратил внимание, что в этих публикациях утверждается о некоей причастности российской стороны к событиям в Каталонии. "Мы категорически это отвергаем. Это ничто иное, как ложь или инсинуации", - подчеркнул Песков.

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