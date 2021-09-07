На юге Москвы появится парк имени Лужкова - Хинштейн

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Москвы предложило назвать именем экс-мэра столицы Юрия Лужкова парк "Нагатино-Садовники" в Южном административном округе столицы. Об этом во вторник сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"К 85-летию Юрия Лужкова его имя будет увековечено на карте родного города. После коллективных обращений ведущих деятелей культуры и депутатов Госдумы правительство Москвы предложило назвать именем Лужкова парк "Нагатино-Садовники" в Южном округе (треугольник между проспектом Андропова, Коломенским проездом и Каширкой)", - написал он в своем телеграм-канале.

По словам депутата, Фонд Юрия Лужкова уже выразил готовность взять на себя затраты по развитию парка, в том числе по созданию там "новых просветительско- образовательных, культурных и спортивных объектов, [по] регулярному проведению различных мероприятий и акций". Парламентарий считает, что территория парка (34,5 га) позволяет реализовать "самые смелые проекты", превратив его в новую столичную достопримечательность. "И это станет лучшей данью памяти Юрию Михайловичу, нежели просто присвоить его имя какой-нибудь площади", - уверен депутат.