Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ высказался за тесное сотрудничество ЕС с США

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФРГ и в целом Евросоюз должны поддерживать тесные отношения с США, а также в рамках НАТО. Об этом заявил во вторник кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СПДГ) Олаф Шольц, выступая в Бундестаге.

"Если мы хотим стать сильнее, то добиться этого можно только при условии тесного сотрудничества с США и в рамках НАТО", - сказал он. Выкрик одного из депутатов о том, что аналогичное сотрудничество требуется и с Россией, Шольц проигнорировал.

Словами о НАТО кандидат от СДПГ послал сигнал Левой партии, которая в теории может войти в будущее правительство, но выдвигает в предвыборной программе фактически невыполнимые требования - выход из НАТО и прекращение участия во всех военных операциях.

Согласно опросам, за СДПГ готовы проголосовать 25%, а за консервативный блок ХДС/ХСС - 20%. Если такой отрыв сохранится до выборов, намеченных на 26 сентября, то канцлером станет именно Шольц.