У дворового спорта федеральные перспективы - считает Татьяна Буцкая
13:12 07.09.2021
|Автор фото: Александра Трипалина
В дискуссии приняли участие победители многих мировых первенств: Евгений Ловчев, Софья Великая, Александр Карелин, Елена Вяльбе, они поддержали идею развития базы для дворового спорта, в свою очередь отметив, что путь многих известных спортсменов в большой спорт начинался с дворовой спортивной площадки.
По мнению лидера «Совета матерей» такая возможность должна быть у любого ребенка России, а потому необходимо расширять спортивную инфраструктуру.
Александр Карелин, член Совета Федерации, описывая путь олимпийских чемпионов, особенно отметил занятия в обычном спортивном кружке как начало большого пути: «Школьники должны успевать после уроков сходить в секцию. Именно маленькие успехи и первые победы мотивируют продолжать заниматься, а для кого-то это даже стимул для профессиональной спортивной карьеры. Секции, в свою очередь, должны быть доступны географически и материально»
По словам Татьяны Буцкой, в процессе общения с горожанами часто звучат просьбы о реконструкции и модернизации спортивных площадок, а также о повышении их доступности. Она считает необходимым инициировать проверку спортивных объектов в Административных округах столицы, Александр Карелин выразил желание присоединиться к проверке в качестве эксперта по анализу спортивной инфраструктуры районов.
Комментируя результаты круглого стола, экономист и предприниматель Алексей Яшин отметил необходимым поддержание спортивных объектов со стороны государства после пандемии, а также обеспечение доступности спортивных секций для детей.
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