У дворового спорта федеральные перспективы - считает Татьяна Буцкая

13:12

Автор фото: Александра Трипалина

На площадке Общероссийского Народного фронта прошел круглый стол «Дворовый спорт: основа здорового образа жизни», в ходе которого экспертами и приглашенными олимпийскими чемпионами обсуждались перспективы развития дворового спорта. Мероприятие было организовано общероссийской организацией «Совет матерей».

В дискуссии приняли участие победители многих мировых первенств: Евгений Ловчев, Софья Великая, Александр Карелин, Елена Вяльбе, они поддержали идею развития базы для дворового спорта, в свою очередь отметив, что путь многих известных спортсменов в большой спорт начинался с дворовой спортивной площадки.

По мнению лидера «Совета матерей» такая возможность должна быть у любого ребенка России, а потому необходимо расширять спортивную инфраструктуру.

Александр Карелин, член Совета Федерации, описывая путь олимпийских чемпионов, особенно отметил занятия в обычном спортивном кружке как начало большого пути: «Школьники должны успевать после уроков сходить в секцию. Именно маленькие успехи и первые победы мотивируют продолжать заниматься, а для кого-то это даже стимул для профессиональной спортивной карьеры. Секции, в свою очередь, должны быть доступны географически и материально»

По словам Татьяны Буцкой, в процессе общения с горожанами часто звучат просьбы о реконструкции и модернизации спортивных площадок, а также о повышении их доступности. Она считает необходимым инициировать проверку спортивных объектов в Административных округах столицы, Александр Карелин выразил желание присоединиться к проверке в качестве эксперта по анализу спортивной инфраструктуры районов.

Комментируя результаты круглого стола, экономист и предприниматель Алексей Яшин отметил необходимым поддержание спортивных объектов со стороны государства после пандемии, а также обеспечение доступности спортивных секций для детей.