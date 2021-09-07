Военным пенсионерам Сбер в связи с зачислением президентских выплат предложил подарки и скидки экосистемы
13:45 07.09.2021
В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года Сбер начал зачисление государственной выплаты получателям военных пенсий в размере 10 000 рублей, выплаты будут зачисляться в течение сентября.
Всех клиентов Сбера, получивших выплаты от государства, ждут дополнительные подарки. В течение 10 дней после зачисления денежных средств они получат:
подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);
промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете;
промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей.
Таким образом социальные выплаты получателям военных пенсий увеличены Сбером более чем на 20%.
Напоминаем: 2 сентября Сбером зачислено по 10 тыс. рублей клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, к ним добавлены подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний своей экосистемы.
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