0
0
175
НОВОСТИ

Военным пенсионерам Сбер в связи с зачислением президентских выплат предложил подарки и скидки экосистемы

13:45 07.09.2021

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 24 августа 2021 года Сбер начал зачисление государственной выплаты получателям военных пенсий в размере 10 000 рублей, выплаты будут зачисляться в течение сентября.

Всех клиентов Сбера, получивших выплаты от государства, ждут дополнительные подарки. В течение 10 дней после зачисления денежных средств они получат:

подписку СберПрайм на 3 месяца за 1 рубль (после окончания льготного периода стоимость использования подписки составит 199 рублей в месяц);

промокоды на 1000 рублей на покупки в сервисе доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет и на 1000 рублей в мультикатегорийном маркетплейсе СберМегаМаркет. С их помощью можно оплатить до 35% стоимости заказа на СберМаркете и до 50% — на СберМегаМаркете;

промокод на 250 рублей в СБЕР ЕАПТЕКА при покупке на сумму от 1000 рублей.

Таким образом социальные выплаты получателям военных пенсий увеличены Сбером более чем на 20%.

Напоминаем: 2 сентября Сбером зачислено по 10 тыс. рублей клиентам, получающим выплаты по линии Пенсионного фонда РФ, к ним добавлены подарки и скидки на услуги и сервисы от компаний своей экосистемы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 07.09.2021
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро
0
18
15:12 07.09.2021
Лауреат Нобелевской премии по физике Гейм возглавит научный центр в МФТИ
0
24
15:00 07.09.2021
ЕК потребовала в судебном порядке ввести штрафы против Польши за нарушения прав судей
0
53
14:35 07.09.2021
Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и даже в космосе
0
102
14:32 07.09.2021
Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
0
110
14:12 07.09.2021
Путин сейчас в компании Шойгу отдыхает в Сибири - Песков
0
155
14:00 07.09.2021
Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ высказался за тесное сотрудничество ЕС с США
0
168
13:32 07.09.2021
На юге Москвы появится парк имени Лужкова - Хинштейн
0
206
13:20 07.09.2021
Кремль считает ложью утверждения о якобы причастности РФ к событиям в Каталонии
0
243
13:12 07.09.2021
У дворового спорта федеральные перспективы - считает Татьяна Буцкая
0
191

Возврат к списку