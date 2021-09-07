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Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями

14:32 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"На мероприятия по борьбе с распространением COVID-2019 и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

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