Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и даже в космосе

14:35

Зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании на mos.ru можно даже с орбиты.

Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, принять участие в дистанционном электронном голосовании можно из любой точки мира. Москвичи, находящиеся в командировках, будут голосовать онлайн из Тюмени, Ханты-Мансийска, Антарктиды, ледокола в Баренцевом море, Швейцарии. Также своим избирательным правом воспользуются космонавты, сегодня на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах подал заявку москвич Олег Новицкий, находящийся сейчас на борту МКС на орбите планеты.

Чтобы участвовать в онлайн-голосовании необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. Жителям столицы нужно авторизоваться на портале и перейти по ссылке. Прием заявок заканчивается в 23;59 13 сентября, после чего списки будут переданы на проверку для исключения зарегистрировавшихся онлайн из реестра голосующих на избирательных участках.

Сообщение напоминает, что голосующие онлайн также принимают участие в акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», в которой будут разыграны 250 тысяч призов, призовые баллы можно будет направить на благотворительность или потратить у партнеров программы (1 балл=1 рубль), в качестве суперпризов выступают автомобиль и однокомнатная квартира в Москве.

Напоминаем: Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на ДЭГ открыта с 2 августа и будет проходить до 23:59 13 сентября. Заявление на дистанционное голосование подали более 1,5 млн москвичей.