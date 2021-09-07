Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и даже в космосе
14:35 07.09.2021
Зарегистрироваться для участия в дистанционном электронном голосовании на mos.ru можно даже с орбиты.
Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, принять участие в дистанционном электронном голосовании можно из любой точки мира. Москвичи, находящиеся в командировках, будут голосовать онлайн из Тюмени, Ханты-Мансийска, Антарктиды, ледокола в Баренцевом море, Швейцарии. Также своим избирательным правом воспользуются космонавты, сегодня на участие в онлайн-голосовании на сентябрьских выборах подал заявку москвич Олег Новицкий, находящийся сейчас на борту МКС на орбите планеты.
Чтобы участвовать в онлайн-голосовании необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. Жителям столицы нужно авторизоваться на портале и перейти по ссылке. Прием заявок заканчивается в 23;59 13 сентября, после чего списки будут переданы на проверку для исключения зарегистрировавшихся онлайн из реестра голосующих на избирательных участках.
Сообщение напоминает, что голосующие онлайн также принимают участие в акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов», в которой будут разыграны 250 тысяч призов, призовые баллы можно будет направить на благотворительность или потратить у партнеров программы (1 балл=1 рубль), в качестве суперпризов выступают автомобиль и однокомнатная квартира в Москве.
Напоминаем: Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года, регистрация на ДЭГ открыта с 2 августа и будет проходить до 23:59 13 сентября. Заявление на дистанционное голосование подали более 1,5 млн москвичей.
НОВОСТИ
- 15:15 07.09.2021
- Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро
- 15:12 07.09.2021
- Лауреат Нобелевской премии по физике Гейм возглавит научный центр в МФТИ
- 15:00 07.09.2021
- ЕК потребовала в судебном порядке ввести штрафы против Польши за нарушения прав судей
- 14:32 07.09.2021
- Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
- 14:12 07.09.2021
- Путин сейчас в компании Шойгу отдыхает в Сибири - Песков
- 14:00 07.09.2021
- Кандидат в канцлеры Германии от СДПГ высказался за тесное сотрудничество ЕС с США
- 13:45 07.09.2021
- Военным пенсионерам Сбер в связи с зачислением президентских выплат предложил подарки и скидки экосистемы
- 13:32 07.09.2021
- На юге Москвы появится парк имени Лужкова - Хинштейн
- 13:20 07.09.2021
- Кремль считает ложью утверждения о якобы причастности РФ к событиям в Каталонии
- 13:12 07.09.2021
- У дворового спорта федеральные перспективы - считает Татьяна Буцкая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать