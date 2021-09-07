ЕК потребовала в судебном порядке ввести штрафы против Польши за нарушения прав судей

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) подала во вторник иск против Польши в Европейский суд юстиции с требованием уплаты Варшавой ежедневных штрафов до тех пор, пока в этой стране не будут устранены нормы закона, нарушающие независимость судебной системы. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении Еврокомиссии.

"Еврокомиссия приняла решение обратиться в Европейский суд юстиции с требованием наложить финансовые штрафы на Польшу, чтобы добиться выполнения [Варшавой] решения [Европейского] суда [юстиции], касающегося работы дисциплинарной палаты польского Верховного суда, и приостановки действия польских законов, влияющих на независимость судебной системы. Еврокомиссия просит суд наложить ежедневные штрафы на Польшу до тех пор, пока все эти решения суда не будут выполнены в полном объеме", - говорится в заявлении.