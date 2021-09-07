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Лауреат Нобелевской премии по физике Гейм возглавит научный центр в МФТИ

15:12 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый "Центр перспективных методов мезофизики и нанотехнологий" в Московском физико- техническом институте (МФТИ) возглавит лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм. Центр начнет работу с октября 2021 года, сообщил во вторник в ходе пресс-конференции в ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Это будет одним из значимых достижений Года науки и технологий - лауреат Нобелевской премии по физике Андрей Гейм возвращается в РФ, создает научный центр в МФТИ. Речь идет о возвращении в том смысле, что он будет создавать новое научное структурное подразделение в нашем ведущем университете. <...> Это серьезное решение - создание "Центра перспективных методов мезофизики и нанотехнологий", - сказал Фальков.

По словам министра, центр начнет функционировать с 1 октября. Научным руководителей будет Гейм, а исполнительным директором - кандидат физико-математических наук Василий Столяров. Кадровую основу центра составят молодые научные сотрудники - аспиранты и студенты МФТИ. Наряду с реализацией научной программы, как пояснил Фальков, будет и масштабная программа стажировок молодых исследователей и студентов МФТИ в ведущих мировых физических лабораториях.

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