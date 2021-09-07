Собянин упростил требования к НКО – участникам конкурса грантов "Москва – добрый город"
15:44 07.09.2021
Мэром Москвы Сергеем Собяниным упрощены требования к некоммерческим организациям (НКО), принимающим участие в конкурсе «Москва - добрый город», для социально-ориентированных НКО минимальный размер гранта будет увеличен в два раза,- сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы.
Пресс-служба отмечает ряд изменений, внесенных с 2021 года в порядок проведения конкурса грантов: «Минимальный размер гранта увеличен в два раза - с 500 тыс. до 1 млн руб. Таким образом, НКО могут претендовать на одну из трех категорий грантов: «малый» грант - до 1 млн руб., «средний» грант - от 1 млн до 5 млн руб., «большой» грант - от 5 млн руб.».
Также сокращен минимальный стаж регистрации в качестве юрлица, изменены условия подачи заявки, теперь собственный вклад в проект НКО может быть любым - материально-техническая база, имущество, волонтерская деятельность и другие, а не только денежные средства, сняты ограничения по средней заработной плате участников конкурса, грант присуждается вне зависимости от объема финансового оборота организации.
В пресс-службе подчеркнули, что «за два года победителями конкурса стали свыше 270 НКО - благодаря реализации их проектов более 20 тыс. москвичей получили необходимую адресную помощь».
НОВОСТИ
- 16:32 07.09.2021
- Марина Степнова и Леонид Юзефович вышли в финал премии "Ясная поляна"
- 16:12 07.09.2021
- Жителям Афганистана грозит голод - ООН
- 16:00 07.09.2021
- Из-за банкротств российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет
- 15:58 07.09.2021
- Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
- 15:32 07.09.2021
- Адвокат Сафронова Павлов уехал из России в Грузию из-за уголовного преследования
- 15:15 07.09.2021
- Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро
- 15:12 07.09.2021
- Лауреат Нобелевской премии по физике Гейм возглавит научный центр в МФТИ
- 15:00 07.09.2021
- ЕК потребовала в судебном порядке ввести штрафы против Польши за нарушения прав судей
- 14:35 07.09.2021
- Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и даже в космосе
- 14:32 07.09.2021
- Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать