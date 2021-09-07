Собянин упростил требования к НКО – участникам конкурса грантов "Москва – добрый город"

15:44

Мэром Москвы Сергеем Собяниным упрощены требования к некоммерческим организациям (НКО), принимающим участие в конкурсе «Москва - добрый город», для социально-ориентированных НКО минимальный размер гранта будет увеличен в два раза,- сообщает пресс-служба мэра и Правительства Москвы.

Пресс-служба отмечает ряд изменений, внесенных с 2021 года в порядок проведения конкурса грантов: «Минимальный размер гранта увеличен в два раза - с 500 тыс. до 1 млн руб. Таким образом, НКО могут претендовать на одну из трех категорий грантов: «малый» грант - до 1 млн руб., «средний» грант - от 1 млн до 5 млн руб., «большой» грант - от 5 млн руб.».

Также сокращен минимальный стаж регистрации в качестве юрлица, изменены условия подачи заявки, теперь собственный вклад в проект НКО может быть любым - материально-техническая база, имущество, волонтерская деятельность и другие, а не только денежные средства, сняты ограничения по средней заработной плате участников конкурса, грант присуждается вне зависимости от объема финансового оборота организации.

В пресс-службе подчеркнули, что «за два года победителями конкурса стали свыше 270 НКО - благодаря реализации их проектов более 20 тыс. москвичей получили необходимую адресную помощь».