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НОВОСТИ

Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона

15:58 07.09.2021

Сбер сделал переводы с бизнес-карт еще удобнее и проще, теперь по номеру карты можно перевести средства на карты других банков, кроме того, в мобильном приложении СберБизнес по номеру телефона стали доступны переводы внутри системы Сбера. Ещё одно новшество — запуск ERP-переводов, которые можно реализовать внутри учётных систем клиентов, например 1C. При любом способе перевода зачисление средств на карту получателя происходит моментально.

«Перевод по номеру телефона с бизнес-карты на обычную карту сейчас так же прост, как и на карту физлица. Не нужно запрашивать номер карты контрагента — достаточно знать мобильный держателя, и уже через несколько кликов в приложении СберБизнес он получит деньги. Наши корпоративные клиенты быстро «распробовали» удобный формат: за первую неделю работы сервиса количество переводов в приложении увеличилось на 15%. Не менее востребованы и ERP-переводы: сервис популярен у клиентов, совершающих расчёты с физлицами или ИП: агрегаторов услуг, в сферах агропромышленности, заготовки металла и многих других. Чтобы перевести деньги, больше не требуется выходить из привычной рабочей программы и заходить в интернет-банк: всё происходит внутри знакомой учётной системы», — рассказал директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Для подключения сервиса необходимо оставить заявку на сайте банка.

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