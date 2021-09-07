Из-за банкротств российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет
16:00 07.09.2021 Источник: Интерфакс
Российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет из-за банкротств - это списанные требования кредиторов, заявил во вторник замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Константин Чекмышев в ходе конференции "Институт банкротства в России", организованной газетой "Ведомости".
"Сколько у нас потеряла здоровая экономика за пять лет от банкротства? 12 трлн (рублей- ИФ). 12 трлн - это простая математическая цифра, это сколько было списано долгов у кредиторов. Это то, что потеряли кредиторы. Это то, на что они рассчитывали, что они собирались вкладывать в бизнес. Это то, что должно было дальше быть кровью экономики", - сказал Чекмышев со ссылкой на данные "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; ЕФРСБ).
По его словам, за 2020 год потери составили 3,4 трлн рублей.
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