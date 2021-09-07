Жителям Афганистана грозит голод - ООН
16:12 07.09.2021 Источник: Интерфакс
В Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно необходимых товаров, сообщили во вторник в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН).
"Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", - приводят французские СМИ слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке.
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