0
0
59
НОВОСТИ

Жителям Афганистана грозит голод - ООН

16:12 07.09.2021 Источник: Интерфакс

В Афганистане заканчиваются запасы продовольствия и других жизненно необходимых товаров, сообщили во вторник в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ ООН).

"Еда и другие жизненно важные товары скоро закончатся. Мы призываем международных доноров оказать поддержку быстро и щедро", - приводят французские СМИ слова представителя УКГВ ООН Йенса Лаерке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 07.09.2021
Марина Степнова и Леонид Юзефович вышли в финал премии "Ясная поляна"
0
50
16:00 07.09.2021
Из-за банкротств российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет
0
102
15:58 07.09.2021
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
0
114
15:44 07.09.2021
Собянин упростил требования к НКО – участникам конкурса грантов "Москва – добрый город"
0
132
15:32 07.09.2021
Адвокат Сафронова Павлов уехал из России в Грузию из-за уголовного преследования
0
156
15:15 07.09.2021
Собянин утвердил проект строительства головного участка Троицкой линии метро
0
181
15:12 07.09.2021
Лауреат Нобелевской премии по физике Гейм возглавит научный центр в МФТИ
0
173
15:00 07.09.2021
ЕК потребовала в судебном порядке ввести штрафы против Польши за нарушения прав судей
0
196
14:35 07.09.2021
Регистрация на онлайн-голосование на mos.ru доступна на полюсе, в тайге и даже в космосе
0
216
14:32 07.09.2021
Мишустин подписал постановление о выделении 2 млрд рублей на борьбу с опасными инфекциями
0
215

Возврат к списку