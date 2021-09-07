Марина Степнова и Леонид Юзефович вышли в финал премии "Ясная поляна"

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Писатели Марина Степнова и Леонид Юзефович вошли в короткий список премии "Ясная поляна" в номинации "Современная русская проза". Об этом во вторник ТАСС сообщили в Оргкомитете премии.

"Cоучредители литературной премии "Ясная Поляна", музей- усадьба Л. Н. Толстого и компания Samsung Electronics, объявили короткий список в номинации "Современная русская проза" за 2021 год. В него вошли семь книг", - отметили устроители. В их числе Дмитрий Лиханов ("Звезда и крест"), Герман Садулаев ("Готские письма"), Марина Степнова ("Сад"), Леонид Юзефович ("Филэллин") и другие.

"В истории премии был год, когда жюри не смогли составить короткий список из шести авторов: их было только три. А в этом году сложно было ограничиться шестью - у нас получилось семь. Но, помимо этих семи, обсуждались очень активно еще порядка десяти книг и авторов, абсолютно достойных быть в этом коротком списке. В итоге получился список из необычных и разносторонних произведений, отражающий ключевые тенденции современной литературы", - сказал председатель жюри премии, советник по культуре президента РФ Владимир Толстой, слова которого приводит Оргкомитет.

"Современная русская проза" - главная номинация премии, определяющая круг литературных тенденций настоящего времени. Премиальный фонд составляет 6,7 миллионов рублей. Лауреат номинации "Современная русская проза" получает 3 млн рублей. Авторы, вошедшие в короткий список номинации, разделяют между собой 1 миллион рублей. Лауреатами в номинации в разное время становились Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Андрей Рубанов, Ольга Славникова, Евгений Водолазкин, Сергей Самсонов и Евгений Чижов.

Литературная премия "Ясная Поляна" учреждена в 2003 году, она присуждается писателям, произведения которых поддерживают традиции классической и актуальные тенденции современной русской литературы.