Дагестанскую школу проверят после запрета девочкам ходить без платков

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Минобрнауки проверит дагестанскую школу после запрета девочкам ходить без платков. Ранее руководство образовательного учреждения перестало пускать учениц на занятия без головного убора.

Родители обучающихся имеют право обратиться в компетентные ведомства с официальной жалобой. Об этом сообщили радиостанции «Говорит Москва» в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Дагестан.

«Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных организаций должно приниматься всеми участниками образовательного процесса и учитывать материальные возможности малообеспеченных и многодетных семей. Указанные разъяснения были направлены главе Кайтагского района в июле 2021 года.

Министерством образования и науки Республики Дагестан запланирована проверка в образовательных учреждениях Кайтагского района. В случае несогласия с решениями администрации общеобразовательных организаций, затрагивающих права и законные интересы детей, родители вправе обратиться с официальной жалобой в правоохранительные органы или Министерство образования и науки Республики Дагестан».

В ведомстве отметили, что к ним поступили многочисленные обращения от родителей учениц «с жалобами на введение обязательных платков для девочек в качестве элемента школьной формы».