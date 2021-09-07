Сбер объявил о начале строительства крупнейшего в РФ Центра обработки данных
17:02 07.09.2021
Началось строительство крупнейшего в России регионального центра обработки данных (ЦОД) Сбера на территории особой экономической зоны в Балаково.
Открыли начало строительства Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
В строительстве будут применяться уникальные технологии Сбера: интеллектуальная система охлаждения, основанная на использовании природных сил, система управления нагрузками, минимизирующая объемы электропотребления. Использование новых систем позволит сократить потребление электроэнергии на 30%, без уменьшения отказоустойчивости, что , в свою очередь, сократит углеродный след ЦОДа и позитивно отразится на экологии региона.
«Сегодня дан старт строительству Центра обработки данных в Балаково. Несомненно, это один из ярких инвестиционных проектов как для Сбера, так и для Саратовской области. Данный ЦОД стал первым этапом развития федеральной программы строительства сети региональных ЦОДов банка. Уверен, что данный проект будет способствовать не только развитию региона, но и внесет вклад в развитие человеческих ресурсов, создав до 200 новых рабочих мест. На мой взгляд, это отличный пример синергии усилий органов власти и бизнеса в решении задач государственного уровня», — отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления Сбербанка
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