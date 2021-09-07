0
0
156
НОВОСТИ

Сбер объявил о начале строительства крупнейшего в РФ Центра обработки данных

17:02 07.09.2021

Началось строительство крупнейшего в России регионального центра обработки данных (ЦОД) Сбера на территории особой экономической зоны в Балаково.

Открыли начало строительства Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В строительстве будут применяться уникальные технологии Сбера: интеллектуальная система охлаждения, основанная на использовании природных сил, система управления нагрузками, минимизирующая объемы электропотребления. Использование новых систем позволит сократить потребление электроэнергии на 30%, без уменьшения отказоустойчивости, что , в свою очередь, сократит углеродный след ЦОДа и позитивно отразится на экологии региона.

«Сегодня дан старт строительству Центра обработки данных в Балаково. Несомненно, это один из ярких инвестиционных проектов как для Сбера, так и для Саратовской области. Данный ЦОД стал первым этапом развития федеральной программы строительства сети региональных ЦОДов банка. Уверен, что данный проект будет способствовать не только развитию региона, но и внесет вклад в развитие человеческих ресурсов, создав до 200 новых рабочих мест. На мой взгляд, это отличный пример синергии усилий органов власти и бизнеса в решении задач государственного уровня», — отметил Станислав Кузнецов, заместитель председателя Правления Сбербанка

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

17:40 07.09.2021
Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд
0
82
17:35 07.09.2021
Москва чтит память героев Великой Отечественной войны - Баженов
0
97
17:34 07.09.2021
Эксперты оценили разыгрываемые в акции "Миллион призов #Выбираем Вместе" квартиры
0
104
17:12 07.09.2021
Ведомство по уголовным делам ФРГ тайно купило шпионское ПО Pegasus в 2019 году - СМИ
0
123
17:00 07.09.2021
Дагестанскую школу проверят после запрета девочкам ходить без платков
0
147
16:32 07.09.2021
Марина Степнова и Леонид Юзефович вышли в финал премии "Ясная поляна"
0
159
16:12 07.09.2021
Жителям Афганистана грозит голод - ООН
0
223
16:00 07.09.2021
Из-за банкротств российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет
0
231
15:58 07.09.2021
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
0
213
15:44 07.09.2021
Собянин упростил требования к НКО – участникам конкурса грантов "Москва – добрый город"
0
213

Возврат к списку