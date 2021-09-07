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Ведомство по уголовным делам ФРГ тайно купило шпионское ПО Pegasus в 2019 году - СМИ

17:12 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ (БКА) тайно приобрело у израильской корпорации NSO Group разработанную ею систему электронного шпионажа Pegasus для осуществления наблюдения за подозреваемыми. Об этом во вторник сообщила газета "Цайт".

По ее информации, БКА, несмотря на опасения юристов, купило шпионское программное обеспечение еще в конце 2019 года. С помощью Pegasus, как пишет газета, можно получить доступ к данным мобильных устройств пользователя, за которым ведется слежка. Вместе с тем программа способна незаметно включать камеру и микрофон отслеживаемого гаджета.

При этом законодательство Германии допускает такого рода наблюдение лишь в отдельных случаях. Таким образом, как утверждает издание, БКА была приобретена версия Pegasus, которая не содержит всех функций.

Федеральное ведомство по уголовным делам ФРГ и МВД Германии отказались комментировать данную информацию.

18 июля базирующаяся во Франции НПО Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали расследование, в котором утверждается, что ряд стран могли вести слежку как минимум за 50 тыс. человек по всему миру с помощью коммерческой троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. В свою очередь британская газета "Гардиан", участвовавшая в масштабном журналистском расследовании, отмечала, что целями слежки могли быть ряд глав государств и международных организаций. В частности, были названы имена президентов Франции Эмманюэля Макрона и ЮАР Сирила Рамапосы, премьер-министра Пакистана Имрана Хана, директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Аданома Гебрейесуса и главы Евросовета Шарля Мишеля.

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