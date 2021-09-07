Москва чтит память героев Великой Отечественной войны - Баженов
17:35 07.09.2021
|Автор фото: пресс-служба мэра Москвы
Проходящие мероприятия приурочены к 80-летию Московского народного ополчения.
«Особый год - 80-летие битвы под Москвой, поэтому открытие памятника, конечно, знаковое событие. На службу добровольно были призваны 12 тысяч участников дивизии. В живых осталось около тысячи. >< В Москве было сформировано 16 дивизий - такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву», ― сказал мэр.
Битва за Москву - исторически важный момент, поворотное событие Великой Отечественной войны, в ходе которой ополченцы отбросили гитлеровцев от столицы Советского Союза, и эта победа имела огромное психологическое значение для всего советского народа. Значительную роль в этом сыграла 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения.
«Примером морального лидерства для нас стали герои-ростокинцы - добровольцы ополчения, вчерашние студенты, профессора, мастера производственных цехов, инженеры, которые, не имея ни численного преимущества, ни преимущества в вооружении и воинской подготовке противостояли врагу. Каждый монумент, посвящённый героям Победы ― это маяк народной памяти, ориентир, который направляет наши поступки и вдохновляет нас», — подчеркнул Тимофей Баженов.
К 80-летию Московского народного ополчения в парке у Ростокинского акведука был открыт памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, Ранее с инициативой возведения памятника выступили потомки бойцов 13-й дивизии. Также, согласно внесенного в Мосгордуму законопроекта, предлагается установить 11 октября как День Московского народного ополчения.
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