0
0
103
НОВОСТИ

Москва чтит память героев Великой Отечественной войны - Баженов

17:35 07.09.2021

баженов.jpg
Автор фото: пресс-служба мэра Москвы
Ветераны войны и участники обороны Москвы получат по 20 тысяч рублей - объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Также он сообщил, что кроме выплат фронтовики будут награждены памятным знаком «80 лет битвы за Москву». Вчера, 6 сентября, Московский градоначальник и тележурналист Тимофей Баженов возложили цветы к памятнику бойцам 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения.

Проходящие мероприятия приурочены к 80-летию Московского народного ополчения.

«Особый год - 80-летие битвы под Москвой, поэтому открытие памятника, конечно, знаковое событие. На службу добровольно были призваны 12 тысяч участников дивизии. В живых осталось около тысячи. >< В Москве было сформировано 16 дивизий - такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву», ― сказал мэр.

Битва за Москву - исторически важный момент, поворотное событие Великой Отечественной войны, в ходе которой ополченцы отбросили гитлеровцев от столицы Советского Союза, и эта победа имела огромное психологическое значение для всего советского народа. Значительную роль в этом сыграла 13-я Ростокинская дивизия народного ополчения.

«Примером морального лидерства для нас стали герои-ростокинцы - добровольцы ополчения, вчерашние студенты, профессора, мастера производственных цехов, инженеры, которые, не имея ни численного преимущества, ни преимущества в вооружении и воинской подготовке противостояли врагу. Каждый монумент, посвящённый героям Победы ― это маяк народной памяти, ориентир, который направляет наши поступки и вдохновляет нас», — подчеркнул Тимофей Баженов.

К 80-летию Московского народного ополчения в парке у Ростокинского акведука был открыт памятник героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения, Ранее с инициативой возведения памятника выступили потомки бойцов 13-й дивизии. Также, согласно внесенного в Мосгордуму законопроекта, предлагается установить 11 октября как День Московского народного ополчения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 07.09.2021
Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд
0
82
17:34 07.09.2021
Эксперты оценили разыгрываемые в акции "Миллион призов #Выбираем Вместе" квартиры
0
104
17:12 07.09.2021
Ведомство по уголовным делам ФРГ тайно купило шпионское ПО Pegasus в 2019 году - СМИ
0
123
17:02 07.09.2021
Сбер объявил о начале строительства крупнейшего в РФ Центра обработки данных
0
152
17:00 07.09.2021
Дагестанскую школу проверят после запрета девочкам ходить без платков
0
147
16:32 07.09.2021
Марина Степнова и Леонид Юзефович вышли в финал премии "Ясная поляна"
0
159
16:12 07.09.2021
Жителям Афганистана грозит голод - ООН
0
223
16:00 07.09.2021
Из-за банкротств российская экономика потеряла 12 трлн рублей за пять лет
0
231
15:58 07.09.2021
Переводить деньги с бизнес-карт на обычные карты Сбера теперь можно по номеру телефона
0
213
15:44 07.09.2021
Собянин упростил требования к НКО – участникам конкурса грантов "Москва – добрый город"
0
213

Возврат к списку