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Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд

17:40 07.09.2021 Источник: Эхо Москвы

Гидрометцентр: Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холодные ночи в начале сентября бывали и ранее, однако на этот раз температура держалась ниже нормы на протяжении пяти дней.

По прогнозу Вильфанда, в середине недели температура придет в климатическую норму. Днем ожидается до 17 градусов тепла.  Эхо Москвы

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