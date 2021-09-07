Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд

17:40 Источник: Эхо Москвы

Гидрометцентр: Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холодные ночи в начале сентября бывали и ранее, однако на этот раз температура держалась ниже нормы на протяжении пяти дней.

По прогнозу Вильфанда, в середине недели температура придет в климатическую норму. Днем ожидается до 17 градусов тепла. Эхо Москвы