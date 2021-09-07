Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд
17:40 07.09.2021 Источник: Эхо Москвы
Гидрометцентр: Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Холодные ночи в начале сентября бывали и ранее, однако на этот раз температура держалась ниже нормы на протяжении пяти дней.
По прогнозу Вильфанда, в середине недели температура придет в климатическую норму. Днем ожидается до 17 градусов тепла. Эхо Москвы
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