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НОВОСТИ

333 наказа москвичей исполнены Романом Романенко

18:42 07.09.2021

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Фото Ивана Степанова
В Московском Ясенево на Литовском бульваре, 1, состоялось открытие нового пешеходного перехода. Обустройства перехода по просьбе местных жителей добился парламентарий, герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.

«Сегодня, можно сказать, двойное событие: во-первых, жители Литовского бульвара получили долгожданный переход, а во-вторых, его обустройство стало 333-им по счёту исполненным наказом от горожан за прошедшее лето. За свою карьеру космонавта я провёл на орбите 333 дня, теперь такую же цифру могу вписать в своеобразный дневник добрых дел в ЮЗАО. Для меня это символично», — поделился с журналистами парламентарий.

Проблема удобного перехода на Литовском бульваре была обозначена активистами Ясенево еще в начале лета. Отсутствие обустроенного перехода не раз вызывало аварийные ситуации на этом отрезке дороги, ведь рядом располагаются три школы, детский сад, поликлиника, а также короткий путь к метро.

Романом Романенко был направлен соответствующий запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Он прокомментировал положительное решение вопроса: «Рад, что совместно с горожанами нам удалось добиться от ответственных структур положительных решений в короткие сроки. Теперь долгожданная разметка нанесена и установлены соответствующие знаки, что обеспечивает безопасное дорожное движение».

По словам депутата вопрос об установке светофора на этом участке будет решаться в следующем году.

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