Для акции «Миллион призов - #Выбираем вместе» в Москве выделили еще одну квартиру

18:45

Выделена еще одна однокомнатная квартира в качестве суперприза участникам акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе», теперь среди участников онлайн-голосования будет разыграна 21 квартира.

«В рамках программы «Миллион призов - #ВыбираемВместе» предприниматели нашли возможность выделить еще одну квартиру. Таким образом, среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей. Пока информации о том, какая компания выделила еще одну квартиру, нет, люди стараются это не афишировать, но мы обязательно сообщим о них», — рассказал журналистам Агентства городских новостей «Москва» председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов.

По его словам, все квартиры, участвующие в розыгрыше, являются однокомнатными и находятся в пределах «старой» столицы.

Для участия в акции “Миллион призов” нужно принять участие в дистанционном электронном голосовании с 17 по 19 сентября, розыгрыш призов будет проходить с 18 по 20 сентября ежедневно, следить за розыгрышем можно будет на телеканале «Москва 24», результаты будут публиковаться на сайте ag-vmeste.ru.