Партнеры «Миллиона призов» рассказали, что голосующие онлайн смогут получить за призовые баллы
18:46 07.09.2021
Партнеры акции «Миллион призов - #ВыбираемВместе» рассказали, на что смогут обменять свои призовые баллы победители, например приобрести кожаную куртку или норковую шубу в Снежной королеве, комплект украшений в Sokolov или кольцо с бриллиантом. По мнению представителей компаний-партнеров акции, крупные дорогостоящие подарки станут хорошим стимулом для горожан проголосовать дистанционно.
«Если люди не идут на участки, они меньше подвергают опасности себя и своих близких. Существует масса случаев, когда коронавирус переносился бессимптомно. Зачастую люди могут не знать, что инфицированы, и подвергать опасности других. А когда голосование дистанционное - все риски минимизируются», — считает директор по маркетингу ювелирной компании Sokolov Алексей Карев.
Кроме того, к программе присоединились крупные детские супермаркеты, в них родители смогут приобрести одежду и обувь для своих детей, собрать их в школу или в детский сад, приобрести игрушки. Призовые сертификаты необходимо будет обменять на промокоды до 31 декабря 2021 года и потратить до 1 апреля 2022.
Чтобы принять участие в акции нужно записаться на онлайн-голосование до 23:59 13 сентября, принять участие в онлайн-голосовании с 17 по 19 сентября и дождаться розыгрыша, который будет проходить ежедневно с 18 по 20 сентября. Следить за розыгрышем можно будет на телеканале «Москва 24», результаты также будут опубликованы на сайте ag-vmeste.ru.
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