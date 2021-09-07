Сбербанк представил предложения по поправкам к закону о банкротстве

19:11

Сегодня, 7 сентября, состоялась отраслевая конференция «Ведомостей» на тему: «Институт банкротства в России», посвященная поправкам в закон о банкротстве, которые этой осенью будет рассматриваться в Госдуме. На сессии выступил управляющий директор, начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов. В числе спикеров также выступили директор Департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаил Бештоев, заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев, руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, представители «Роснефти» и РУСАЛа.

Участники конференции обсудили проблематику текущего состояния рынка банкротств. По данным ФНС за последние пять лет кредиторы потеряли 12 трлн рублей, а в рамках конкурсного производства удовлетворяется всего 5% требований кредиторов.

Евгений Акимов в своём выступлении рассказал о плюсах поправок в закон о банкротстве, также он отметил моменты, вызывающие опасения у кредиторов, которые могут быть исключены из текста закона без ущерба для основных его положений.

«Поправки в закон о банкротстве должны были произойти ещё вчера, и мы надеемся, что в ближайшие месяцы Госдума примет документ в первом чтении, а может быть, и полностью. Авторы вложили в законопроект принципы, по которым больше предприятий будет возвращаться в нормальный экономический оборот, процедуры банкротства проходить быстрее, а кредиторы получат больший возврат», — считает Акимов.