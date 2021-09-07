Автомобиль «ГАЗель NN» стал победителем Гран-при «За рулем»

19:15

Фото Группы ГАЗ



«ГАЗель NN» стала победителем Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2021». Церемония вручения премии состоялась на международной выставке коммерческого транспорта COMTRANS 2021, которая проходит в Москве с 7 по 11 сентября.

Новая модель Горьковского автозавода выиграла в номинации «Легкие грузовики». В Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2021» в различных номинациях участвуют 35 автомобилей и прицепов. К оценке автомобилей, участвующих в конкурсе, были привлечены крупные автотранспортные предприятия, эксплуатирующие и ремонтные организации. Таким образом «ГАЗель NN» признана лучшей в своем классе профессионалами рынка коммерческого транспорта.

Ключевая особенность «ГАЗели NN» – цифровая модель управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера. Технологическая трансформация флагманской модели автопредприятия – «ГАЗели» – результат непрерывных улучшений компании, главного принципа производственной системы «Группы ГАЗ». Благодаря этой философии, внедренной промышленником Олегом Дерипаской еще в начале 2000-х, а также его многомиллионным инвестициям, ГАЗ сегодня выпускает современный и востребованный транспорт в России.

В основе концепции «ГАЗели NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых – 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система: все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.

«ГАЗель NN» – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой будут создаваться различные модели и модификации коммерческого транспорта.