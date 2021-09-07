Автомобиль «ГАЗель NN» стал победителем Гран-при «За рулем»
19:15 07.09.2021
|
Фото Группы ГАЗ
Новая модель Горьковского автозавода выиграла в номинации «Легкие грузовики». В Гран-при «За рулем»: Коммерческие автомобили 2021» в различных номинациях участвуют 35 автомобилей и прицепов. К оценке автомобилей, участвующих в конкурсе, были привлечены крупные автотранспортные предприятия, эксплуатирующие и ремонтные организации. Таким образом «ГАЗель NN» признана лучшей в своем классе профессионалами рынка коммерческого транспорта.
Ключевая особенность «ГАЗели NN» – цифровая модель управления. Принципиально новая электронная архитектура, широкое использование цифровых сервисов позволяют автомобилю превратиться из простого инструмента в руках предпринимателя и водителя в помощника и партнера. Технологическая трансформация флагманской модели автопредприятия – «ГАЗели» – результат непрерывных улучшений компании, главного принципа производственной системы «Группы ГАЗ». Благодаря этой философии, внедренной промышленником Олегом Дерипаской еще в начале 2000-х, а также его многомиллионным инвестициям, ГАЗ сегодня выпускает современный и востребованный транспорт в России.
В основе концепции «ГАЗели NN» лежит идея создания максимально комфортного и информативного рабочего пространства. Совершенно новый интерьер кабины, новый интерфейс взаимодействия водителя и автомобиля, большое количество технологических и конструкторских изменений, среди которых – 6-ступенчатая коробка передач и новая тормозная система: все это направлено на то, чтобы повысить эффективность и безопасность работы, снизить вероятность ошибки и утомляемость за рулем.
«ГАЗель NN» – не только новая модель легкого коммерческого автомобиля, но и родоначальник нового поколения автомобилей марки ГАЗ. Это платформа для дальнейшего развития, на базе которой будут создаваться различные модели и модификации коммерческого транспорта.
НОВОСТИ
- 19:36 07.09.2021
- ВОЗ считает, что мир вышел на "плато" пандемии COVID-19
- 19:35 07.09.2021
- Нам важно понять, что дальше будет происходить в Афганистане - Песков
- 19:31 07.09.2021
- Америка не будет спешить с признанием власти талибов - Псаки
- 19:12 07.09.2021
- Андрей Воробьев проверил ход реконструкции трассы М-5 «Урал»
- 19:11 07.09.2021
- Сбербанк представил предложения по поправкам к закону о банкротстве
- 18:46 07.09.2021
- Партнеры «Миллиона призов» рассказали, что голосующие онлайн смогут получить за призовые баллы
- 18:45 07.09.2021
- Для акции «Миллион призов - #Выбираем вместе» в Москве выделили еще одну квартиру
- 18:42 07.09.2021
- 333 наказа москвичей исполнены Романом Романенко
- 17:40 07.09.2021
- Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд
- 17:35 07.09.2021
- Москва чтит память героев Великой Отечественной войны - Баженов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать