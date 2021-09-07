0
0
33
НОВОСТИ

Америка не будет спешить с признанием власти талибов - Псаки

19:31 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США не намерены спешить с принятием решения о возможности признания власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает "Талибан", - сказала она.

"Мировое сообщество, в том числе США, будет наблюдать, <...> разрешат ли они (талибы - прим. ТАСС) американским гражданам и гражданам других стран покидать [Афганистан], разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, выехать [из нее], разрешат ли они [доставлять] гуманитарную помощь <...>, как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране. У меня нет для вас временных рамок [касательно принятия решения о возможности признания власти талибов в Афганистане], все зависит от такого, какое поведения они будут демонстрировать", - продолжила Псаки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:36 07.09.2021
ВОЗ считает, что мир вышел на "плато" пандемии COVID-19
0
53
19:35 07.09.2021
Нам важно понять, что дальше будет происходить в Афганистане - Песков
0
58
19:15 07.09.2021
Автомобиль «ГАЗель NN» стал победителем Гран-при «За рулем»
0
95
19:12 07.09.2021
Андрей Воробьев проверил ход реконструкции трассы М-5 «Урал»
0
97
19:11 07.09.2021
Сбербанк представил предложения по поправкам к закону о банкротстве
0
103
18:46 07.09.2021
Партнеры «Миллиона призов» рассказали, что голосующие онлайн смогут получить за призовые баллы
0
117
18:45 07.09.2021
Для акции «Миллион призов - #Выбираем вместе» в Москве выделили еще одну квартиру
0
112
18:42 07.09.2021
333 наказа москвичей исполнены Романом Романенко
0
117
17:40 07.09.2021
Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд
0
191
17:35 07.09.2021
Москва чтит память героев Великой Отечественной войны - Баженов
0
198

Возврат к списку