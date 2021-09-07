Америка не будет спешить с признанием власти талибов - Псаки
19:31 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США не намерены спешить с принятием решения о возможности признания власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Нет никакой спешки с признанием. Это действительно будет зависеть от того, какие шаги предпринимает "Талибан", - сказала она.
"Мировое сообщество, в том числе США, будет наблюдать, <...> разрешат ли они (талибы - прим. ТАСС) американским гражданам и гражданам других стран покидать [Афганистан], разрешат ли они лицам, которые хотят покинуть страну, выехать [из нее], разрешат ли они [доставлять] гуманитарную помощь <...>, как они будут обращаться с женщинами и девочками в стране. У меня нет для вас временных рамок [касательно принятия решения о возможности признания власти талибов в Афганистане], все зависит от такого, какое поведения они будут демонстрировать", - продолжила Псаки.
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