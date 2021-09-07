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НОВОСТИ

Нам важно понять, что дальше будет происходить в Афганистане - Песков

19:35 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ будет наблюдать за тем, какими будут первые и дальнейшие шаги правительства Афганистана, объявленного во вторник движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом ТАСС заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли российская сторона признавать этот состав правительства.

"Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане", - сказал представитель Кремля.

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