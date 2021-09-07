Нам важно понять, что дальше будет происходить в Афганистане - Песков
19:35 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
РФ будет наблюдать за тем, какими будут первые и дальнейшие шаги правительства Афганистана, объявленного во вторник движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом ТАСС заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, будет ли российская сторона признавать этот состав правительства.
"Нам важно понять, какие будут первые и дальнейшие шаги этого правительства и что дальше будет происходить в Афганистане", - сказал представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 19:36 07.09.2021
- ВОЗ считает, что мир вышел на "плато" пандемии COVID-19
- 19:31 07.09.2021
- Америка не будет спешить с признанием власти талибов - Псаки
- 19:15 07.09.2021
- Автомобиль «ГАЗель NN» стал победителем Гран-при «За рулем»
- 19:12 07.09.2021
- Андрей Воробьев проверил ход реконструкции трассы М-5 «Урал»
- 19:11 07.09.2021
- Сбербанк представил предложения по поправкам к закону о банкротстве
- 18:46 07.09.2021
- Партнеры «Миллиона призов» рассказали, что голосующие онлайн смогут получить за призовые баллы
- 18:45 07.09.2021
- Для акции «Миллион призов - #Выбираем вместе» в Москве выделили еще одну квартиру
- 18:42 07.09.2021
- 333 наказа москвичей исполнены Романом Романенко
- 17:40 07.09.2021
- Первые пять дней сентября стали самыми холодными с начала века - Вильфанд
- 17:35 07.09.2021
- Москва чтит память героев Великой Отечественной войны - Баженов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать