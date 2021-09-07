Власти Чехии опасаются новой волны COVID-19
20:00 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Чехия оказалась на пороге очередной волны эпидемии коронавируса, заявил во вторник министр здравоохранения республики Адам Войтех, слова которого привело Чешское радио.
"Она (волна эпидемии - прим. ТАСС) снова приходит [в республику] с запада, где число заразившихся коронавирусом росло уже в течение прошедших недель", - отметил Войтех.
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