Власти Чехии опасаются новой волны COVID-19

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия оказалась на пороге очередной волны эпидемии коронавируса, заявил во вторник министр здравоохранения республики Адам Войтех, слова которого привело Чешское радио.

"Она (волна эпидемии - прим. ТАСС) снова приходит [в республику] с запада, где число заразившихся коронавирусом росло уже в течение прошедших недель", - отметил Войтех.