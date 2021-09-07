Британия не признает власть талибов в "обозримом будущем"

20:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в обозримом будущем не намерена признавать сформированное радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) временное правительство Афганистана. Об этом сообщили ТАСС во вторник в МИД Соединенного Королевства.

"Как ранее в четверг подчеркивал министр иностранных дел [Великобритании] Доминик Рааб, мы не намерены признавать "Талибан" в обозримом будущем", - говорится в комментарии Форин оффиса.