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НОВОСТИ

Транш от МВФ российские власти поместят в золотовалютный резерв

21:25 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия добавит транш МВФ на 18 миллиардов долларов в золотовалютные резервы страны. Об этом заявил во вторник заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть", - сказал он.

Максимов уточнил, что подобный актив РФ может использовать, если столкнется с финансовыми проблемами. "У РФ таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", - добавил замминистра.

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