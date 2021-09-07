Транш от МВФ российские власти поместят в золотовалютный резерв
21:25 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия добавит транш МВФ на 18 миллиардов долларов в золотовалютные резервы страны. Об этом заявил во вторник заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в интервью телеканалу "Россия-24".
"Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть", - сказал он.
Максимов уточнил, что подобный актив РФ может использовать, если столкнется с финансовыми проблемами. "У РФ таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", - добавил замминистра.
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