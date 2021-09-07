Церемонию прощания с Жаном-Полем Бельмондо возглавит президент Франции

21:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон возглавит общенациональную церемонию прощания с актером Жан-Полем Бельмондо, которая пройдет 9 сентября во дворе Дома Инвалидов в Париже. Об этом сообщил во вторник телеканал Бэ-эф-эм.

Начало церемонии запланировано на 16:30 по парижскому времени (17:30 мск). На ней будут присутствовать семья Бельмондо, друзья артиста, представители правительства, деятели культуры. Французский лидер, как ожидается, выступит с речью.

Также около тысячи парижан будут допущены на церемонию при предъявлении санитарного пропуска. На эспланаде Дома Инвалидов будут установлены большие экраны, на которых будет транслироваться церемония.