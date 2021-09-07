Трамп, вероятно, собирается участвовать в президентских выборах в США в 2024 году - СМИ

22:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер республиканец Дональд Трамп будет участвовать в следующей президентской гонке 2024 года, однако в настоящий момент еще не принял окончательного решения на этот счет и ждет удобного момента, чтобы объявить об этом, уверены в его окружении. Об этом сообщает во вторник газета "Политико" со ссылкой на источники, близкие к Трампу, а также членов Республиканской партии США.

Как отмечает издание, бывший президент в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена. По словам источников издания, снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и произошедшим в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах. "Он на самом деле не решил, но мы все думаем, что он будет участвовать", - заявил один из источников, отметив, что Трамп выжидает наиболее удобного момента.