Талибы заявили, что в будущем жизнь в Афганистане будут регулироваться законами шариата
23:00 07.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство талибов (радикальное движение "Талибан" запрещено в РФ) в Афганистане будет соблюдать те международные правовые нормы, которые не противоречат исламскому праву. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного лидера талибов Хайбатуллы Ахундзады. Выдержки из документа приводит агентство Рейтер.
"В будущем все вопросы управления и жизни в Афганистане будут регулироваться законами священного шариата", - говорится в заявлении главы радикалов. Он также подчеркнул готовность талибов соблюдать те положения международного права, которые "не находятся в противоречии с исламским правом".
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