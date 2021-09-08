В подмосковном Ногинске пять квартир повреждено взрывом газа в жилом доме
08:20 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 06:55 мск в многоквартирном доме на улице 28 Июня произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате обрушилась часть внешней стены и перекрытия. Предварительно, повреждено 5 квартир. Загорания нет", - сказали в МЧС.
В министерстве сообщили, что на месте ведутся поисково- спасательные работы. На данный момент спасены три человека, в том числе двое детей.
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что под завалами могут быть люди. "Точная информация о пострадавших сейчас уточняется, - сказал собеседник агентства. По его словам, обрушены пять квартир со второго по пятый этаж и перекрытия между четвертым и пятым этажами.
Как сообщили в МЧС, на места следуют спасатели Ногинского спасцентра, Центра "Лидер", Центроспаса и кинологи. Всего на месте работают 60 человек, задействовано 24 единицы техники.
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