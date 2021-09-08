После землетрясения в Мехико более 730 тыс. пользователей остались без электричества

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее во вторник вечером на юго-западе Мексики, оставило без энергоснабжения свыше 730 тыс. пользователей в столице страны. Об этом сообщила в "Твиттере" Федеральная комиссия по электричеству.



"В Мехико оказались затронуты 735 тыс. пользователей, 22% от их общего числа", - говорится в записи. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий удара стихии. По данным городских властей, сведений о разрушениях, погибших или пострадавших не поступало.



Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система оповещения о сильном подземном толчке. Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений.



По данным властей Герреро, в муниципалитете Коюка-де-Бенитес один человек погиб.



