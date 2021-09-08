После землетрясения в Мехико более 730 тыс. пользователей остались без электричества
08:30 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Мехико оказались затронуты 735 тыс. пользователей, 22% от их общего числа", - говорится в записи. Ремонтные бригады приступили к ликвидации последствий удара стихии. По данным городских властей, сведений о разрушениях, погибших или пострадавших не поступало.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, а эпицентр находился в 11 км к юго-западу от города Акапулько в штате Герреро. В столице, расположенной примерно в 300 км от этого курорта, сработала система оповещения о сильном подземном толчке. Как заявил в коротком видеообращении президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, удар стихии не причинил серьезных разрушений.
По данным властей Герреро, в муниципалитете Коюка-де-Бенитес один человек погиб.
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