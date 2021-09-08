Транш МВФ для России на $18 млрд пойдет в резерв
09:00 08.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия добавит транш МВФ на $18 млрд в золотовалютные резервы страны. Об этом заявил во вторник заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов в интервью телеканалу "Россия-24".
"Эти деньги становятся частью золотовалютных резервов РФ. Они не на что не идут, они просто увеличивают те государственные резервы, которые у нас есть", - сказал он.
Максимов уточнил, что подобный актив РФ может использовать, если столкнется с финансовыми проблемами. "У РФ таких проблем нет, поэтому для нас этот актив большой роли не сыграет", - добавил замминистра.
В августе вступило в силу решение МВФ, согласно которому Россия получила от фонда $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) в рамках антикризисного распределения средств МВФ.
НОВОСТИ
- 09:32 08.09.2021
- США обеспокоены назначением некоторых лиц в правительство Афганистана - Госдеп
- 09:20 08.09.2021
- Под завалами после взрыва газа в жилом доме в Ногинске могут оставаться два человека - МЧС
- 09:05 08.09.2021
- США финансировали операцию украинских спецслужб против россиян в Белоруссии - CNN
- 08:30 08.09.2021
- После землетрясения в Мехико более 730 тыс. пользователей остались без электричества
- 08:20 08.09.2021
- В подмосковном Ногинске пять квартир повреждено взрывом газа в жилом доме
- 23:00 07.09.2021
- Талибы заявили, что в будущем жизнь в Афганистане будут регулироваться законами шариата
- 22:25 07.09.2021
- Трамп, вероятно, собирается участвовать в президентских выборах в США в 2024 году - СМИ
- 21:45 07.09.2021
- Власти Москвы не планирую вводить в ближайшее время никаких "ковидных" ограничений
- 21:25 07.09.2021
- Транш от МВФ российские власти поместят в золотовалютный резерв
- 21:09 07.09.2021
- Церемонию прощания с Жаном-Полем Бельмондо возглавит президент Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать