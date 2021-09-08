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США финансировали операцию украинских спецслужб против россиян в Белоруссии - CNN

09:05 08.09.2021 Источник: Коммерсант.ru

США финансировали операцию украинских спецслужб, следствием которой было задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их сведениям, США предоставляли техническую помощь и консультацию со стороны. Высокопоставленный американский чиновник заявил каналу, что США знали об операции, но не участвовали в ней.

Спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию (ЧВК), чтобы получать информацию о российских наемниках, сообщили источники CNN. Изначально планировалось, что россиян задержат на территории Украины, однако план сорвался из-за закрытия границ в пандемию коронавируса.  Коммерсантъ

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