США финансировали операцию украинских спецслужб против россиян в Белоруссии - CNN
09:05 08.09.2021 Источник: Коммерсант.ru
США финансировали операцию украинских спецслужб, следствием которой было задержание 33 россиян белорусскими спецслужбами в июле 2020 года, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их сведениям, США предоставляли техническую помощь и консультацию со стороны. Высокопоставленный американский чиновник заявил каналу, что США знали об операции, но не участвовали в ней.
Спецслужбы Украины создали подставную частную военную компанию (ЧВК), чтобы получать информацию о российских наемниках, сообщили источники CNN. Изначально планировалось, что россиян задержат на территории Украины, однако план сорвался из-за закрытия границ в пандемию коронавируса. Коммерсантъ
НОВОСТИ
- 09:32 08.09.2021
- США обеспокоены назначением некоторых лиц в правительство Афганистана - Госдеп
- 09:20 08.09.2021
- Под завалами после взрыва газа в жилом доме в Ногинске могут оставаться два человека - МЧС
- 09:00 08.09.2021
- Транш МВФ для России на $18 млрд пойдет в резерв
- 08:30 08.09.2021
- После землетрясения в Мехико более 730 тыс. пользователей остались без электричества
- 08:20 08.09.2021
- В подмосковном Ногинске пять квартир повреждено взрывом газа в жилом доме
- 23:00 07.09.2021
- Талибы заявили, что в будущем жизнь в Афганистане будут регулироваться законами шариата
- 22:25 07.09.2021
- Трамп, вероятно, собирается участвовать в президентских выборах в США в 2024 году - СМИ
- 21:45 07.09.2021
- Власти Москвы не планирую вводить в ближайшее время никаких "ковидных" ограничений
- 21:25 07.09.2021
- Транш от МВФ российские власти поместят в золотовалютный резерв
- 21:09 07.09.2021
- Церемонию прощания с Жаном-Полем Бельмондо возглавит президент Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать